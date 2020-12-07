Премьер Румынии ушел в отставку после поражения своей партии на выборах

Бухарест, 7 декабря. Румынский премьер-министр Людовик Орбан объявил о своем уходе с должности из-за поражения возглавляемой им Национал-либеральной партии на выборах в парламент.

Наибольшее число голосов набрала Социал-демократическая партия. Ее, по неподтвержденным данным, выбрали свыше 30,5% избирателей. Политическая сила Орбана заняла вторую строчку с 29% голосов. В итоге ни одна из партий не получила необходимого количества бюллетеней для лидерства в парламенте.

«Я решил сегодня подать в отставку», — сказал политик во время своего выступления.

Парламентские выборы накануне стартовали в Румынии. Реализовать свое избирательное право жители страны могли до 21:00 по местному времени. Само голосование проходило по партийным спискам.