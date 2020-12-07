Корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС 

Вашингтон, 7 декабря. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Запуск корабля прошел в минувшее воскресенье с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Мероприятие было перенесено на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. На борту корабля находится около трех тонн груза, включая новый частный модуль МКС.

Dragon коснулся МКС в 21:40 по московскому времени, когда станция располагалась в районе южной части Индийского океана. После стыковки с МКС будет запущен процесс стабилизации давления в шлюзовом отсеке станции. Уже по завершению этих шагов экипаж корабля сможет открыть люк.

Корабль Dragon доставит на орбиту оборудование для научных исследований, продовольственные запасы и техническое оснащение. Космическое судно уже 21-й раз доставляет на МКС важный груз.