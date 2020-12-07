Малышева рассказала о трех минусах самоизоляции

Москва, 7 декабря. Самоизоляция во время пандемии COVID-19 обострила проблему профилактики и лечения других заболеваний. Так считает телеведущая и врач Елена Малышева.

Многие дети во всем мире не смогли пройти плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса. Это может привести к началу вспышек других инфекционных заболеваний, заявила Малышева.

Возросло количество смертей от инфарктов и инсультов. Телеведущая рекомендовала людям с больным сердцем больше двигаться и не забывать о приеме лекарств. Третий минус самоизоляции, по мнению Малышевой, заключается в высоком риске возникновения проблем с психикой. Она считает, что люди не должны стесняться обращаться к специалистам в случае необходимости.

Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией Малышева посоветовала россиянам употреблять сосательные леденцы и спреи для горла с хлоридом цетилпиридиния в составе.