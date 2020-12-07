Видео пожара в многоквартирном доме Дзержинска появилось в Сети

Дзержинск, 7 декабря. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на 16-м этаже многоквартирного дома в Дзержинске. На видео с места происшествия слышны крики о помощи.

Пламя полностью охватило балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали 115 жильцов дома. Сведений о пострадавших и погибших пока нет, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Пожару, площадью 20 квадратных метров, присвоили ранг второй степени опасности. На месте работают три звена ГДЗС. На данный момент жители дома находятся в теплых автобусах, для них организовано питание. Причина возгорания устанавливается.

Недавно пожарные спасли из огня пожилую женщину в Санкт-Петербурге. В ее квартире на 13-м этаже произошел пожар, пять квадратных метров одной из комнат полностью выгорели.