Комаровский развеял популярный миф о способах лечения COVID-19

Москва, 7 декабря. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) не помогают при заболевании COVID-19. Об этом заявил медик и телеведущий Евгений Комаровский.

Соответствующий вопрос задала Комаровскому одна из россиянок. Она поинтересовалась, эффективны ли подобные препараты для снижения риска осложнений при заражении коронавирусом. Медик ответил, что ее предположение не имеет ничего общего с действительностью.

Исследования показали, что принимающие НПВС пациенты реже страдают от высокой температуры тела при заболевании COVID-19. Однако на саму тяжесть течения болезни эти препараты никак не влияют.

Комаровский ранее предложил способ облегчить жизнь пациентам с COVID-19, которым приходится долгое время лежать на животе. При заражении коронавирусом некоторым людям рекомендовано лежать в таком положении, чтобы помочь пострадавшим легким.