Сбербанк поможет томичам с безналичным расчетом в автобусах

Томск, 7 декабря. Сбербанк предложил администрации Томска установить автономную систему безналичной оплаты проезда в автобусах, которая должна решить проблемы томичей с безналичным расчетом.

Недавно Сбербанк презентовал депутатам думы Томска систему безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте. Презентация технологии прошла на автобусе одного из маршрутов, который был оборудован новой системой. Сообщается, что данный проект уже реализован в Туле, Твери, Москве и еще нескольких городах России.

«Пассажир заходит на остановке в любую дверь и прикладывает свою карту к валидатору, чем фиксирует свой вход. При выходе пассажир снова прикладывает карточку и происходит оплата по тарифу, рассчитанному автоматически. Вместо карты также можно прикладывать смартфон или часы, оборудованные меткой NFC», — рассказал начальник управления безналичных решений Сбербанка Игорь Попов.

Благодаря этой технологии водителю не придется рассчитывать пассажира, отслеживать, где он вышел и зашел. С карты автоматически будет списываться сумма за количество остановок, которые проехал пассажир, так как в систему загружены GPS-координаты всех остановочных пунктов города.

Отмечается, что для запуска проекта необходимо получить одобрение депутатов города Томска.

Недавно Сбербанк выступил за цифровизацию всех безналичных рублей для обеспечения автоматизации контроля за целевым расходованием средств.