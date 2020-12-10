Прохор Шаляпин «переобулся» в скандале с Юрием Лозой

Шутки ради, ради пиара или хайпа в Сети продолжает бушевать очередной звездный скандал. На этот раз в словесную полемику вступили экс-участник проекта «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин и певец, композитор Юрий Лоза. Уже который день споры вокруг знаменитостей никак не утихнут, но, похоже, одному из артистов скандал все же успел надоесть, и он решил сменить гнев на милость.

«Это какая-то вакханалия началась уже. Я ничего против Лозы не имел и не имею, более того, я думаю, что и он против меня ничего не имеет», — в сердцах объясняет Шаляпин.

Видимо молодой исполнитель устал от чрезмерного внимания СМИ к своей персоне. Хотя, по словам Юрия Лозы, такого результата он и добивался, так сказать, «за что боролся, на то и напоролся».

«Каждый человек мечтает об известности, только получают ее все по-разному», — ранее ответил бард на оскорбления Прохора Шаляпина в свой адрес.

Завязался конфликт между музыкантами после жесткой критики Юрия Лозы творческих и умственных способностей молодого певца. Шаляпина возмутило, что старший коллега по цеху считает его «полным нолем», однако молодой человек имеет диплом Академии музыки имени Гнесиных. В свою очередь «фабрикант» едко пошутил над бардом, сказав, что «его плот уплыл уж лет 30 назад».

Но сейчас, по всей видимости, Шаляпин сам не рад разразившейся буре между артистами и решил ретироваться.

«Не понимаю, для чего журналисты устраивают эту травлю, а мы, как два идиота, поддаемся на это. Мы взрослые люди. Мы не знакомы лично, нам нечего выяснять», — объяснил молодой исполнитель.

Прохор Шаляпин не редкий участник скандалов в мире отечественного шоу-бизнеса. Недавно артист обрушился с критикой на российских исполнителей, призвав освободить сцену для молодежи, при этом назвав их «швалью».