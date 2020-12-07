Отец Жанны Фриске расплакался после выступления Алисы Мон с песней его дочери

Москва, 7 декабря. Отец Жанны Фриске Владимир не смог сдержать слез после выступления 56-летней Алисы Мон на шоу «Суперстар! Возвращение» с песней «Ла-ла-ла».

Очередной выпуск музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ стал настоящим подарком для поклонников творчества Фриске. Алиса Мон, перепев популярный хит «Ла-ла-ла» поразила не только зрителей и судей, но и отца погибшей певицы.

Владимир Фриске признался, что в какой-то момент он даже почувствовал присутствие дочери на сцене.

«Я чувствую, что вроде бы здесь Жанна была! Голос немножко другой, правда... У меня такое чувство, сердце выскакивает! То ли от радости, то ли от чего. Я даже говорить не могу. Сердце бьется 120 в минуту», — сказал Владимир после выступления.

Отец певицы признался, что раньше был большим поклонником Алисы Мон, от этого ее номер стал для него еще более значимым.

Выступление певицы поразило абсолютно всех членов звездного жюри, включая даже скупого на комплименты критика Сергея Соседова.

«Как помолодела! И как все технично, все фантастично. Я не верил. И как будто голос Жанны, и как будто не голос Жанны. Мне кажется, ты изменила голос, ты по-другому поешь. Он стал здесь немного имперсональный, без красок, ты сделала его немного попсовым ради номера. Это круто, это большое мастерство, друзья. По моему ощущению, это была Жанна Фриске, но ведь это невозможно, это против правил самого бытия», — отметил Соседов.

Летом 2020 года исполнилось пять лет с момента смерти Жанны Фриске. В 2013 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга, которая позднее и стала причиной смерти артистки.