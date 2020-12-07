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Спецприз жюри премии «Хорошие новости России» достался журналистке из Калининграда

Специальный приз жюри премии «Хорошие новости России» журналистке из Калининграда

Сегодня были окончательно подведены итоги премии «Хорошие новости России». Обладателем «Специального приза» стала журналистка из Калининграда Надежда Маркова. Она так же, как и остальные лауреаты премии, имена которых ФАН опубликовал на прошлой неделе, получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Жюри высоко оценило ее интервью «Вдруг у кого-то екнет сердце»: видеограф Денис Штейн — о том, как и зачем снимает уникальные фильмы о животных», опубликованную на новостном портале «Клопс». 

По словам одного из членов жюри, заместителя председателя Госдумы, члена Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, выбрать лучший сюжет было непросто.

«Очень много хороших работ, я с интересом их читала и смотрела. Для меня, как информационщика, очень важно, чтобы материал не просто информировал, был интересно написан, но, чтобы он заставлял о чем-то задуматься, к чему-то подвигал. Каждый день, смотря телевизор, читая газеты, мы видим, как много негативных новостей: пандемия, ЧП, аварии, проблемы. Сама как журналист, много лет проработавшая на телевидении, знаю, как много негатива. Поэтому сегодня мы понимаем: нам всем нужны позитивные новости. Об изобретениях, которые делают наши ребята, об уникальных людях, истории, как больные борются с болезнью и не сдаются, или как человек нашел себя и состоялся, примеры успешной работы компаний. Хороших новостей должно быть больше», — поделилась мнением собеседница.

Публикация Надежды Марковой, посвященная калининградскому инженеру, который стал лауреатом престижного международного конкурса имени Дюка де Ришелье за видеоролики о лебедях, орланах и других представителях дикой природы региона, хороша не только с профессиональной точки зрения, но и полностью соответствует понятию «хорошие новости». 

«Низкий поклон журналистам и спасибо Федеральному агентству новостей, команде проекта «Хорошие новости России». Качественная позитивная журналистика особенно нужна в наше сложное время», — добавила в заключение Ольга Тимофеева.

Специальный приз жюри премии «Хорошие новости России» журналистке из Калининграда

Напоминаем, что на этот раз в состав жюри премии «Хорошие новости России» вошли:

  • Петр Толстой, телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ; 

  • Ольга Тимофеева, журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ;

  • Евгений Ревенко, тележурналист, депутат Госдумы РФ;

  • Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России;

  • Николай Стариков, писатель, член экспертного совета партии «За правду»;

  • Михаил Иванов, директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге;

  • Юрий Светов, журналист, вице-президент Издательского дома «Кто есть кто в Санкт-Петербурге».

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Хорошие новости России» состоится в Санкт-Петербурге 18 декабря. Федеральное агентство новостей поздравляет всех победителей!

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