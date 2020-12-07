Черчесов поделился мнением об итогах жеребьевки квалификации к ЧМ-2022

Цюрих, 7 декабря. Жеребьевка квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года завершилась в Швейцарии. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ее итоги.

Специалист дал интервью YouTube-каналу национальной сборной России, в котором подчеркнул, что его подопечным досталась рабочая группа. Он отметил, что коллектив начнет отборочный турнир «с чистого листа», поскольку на данный момент нет ясности по поводу состояния футболистов, которые выйдут из отпуска.

«Теперь будем спокойной готовиться к квалификации, так как знаем полный состав группы», — сказал Черчесов.

По итогам жеребьевки квалификации к ЧМ-2022 сборная России попала в группу H. Подопечным Черчесова предстоит сыграть с Хорватией, Мальтой, Словенией, Кипром и Словакией.