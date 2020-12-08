Военный эксперт ответил Боярскому на предложение освободить артистов от армии

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский на днях предложил запретить властям призывать в армию российских начинающих артистов. Предложение доблестного Д’Артаньяна по достоинству оценили далеко не все. Актер Николай Добрынин и сценарист Владимир Бортко не согласны с артистом. Также на эту тему высказался военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Современна армия сейчас готова предоставить широкие возможности для творческих ребят. Есть научные роты по разным направлениям. Там у солдат есть возможность реализовать свой потенциал», — рассказал эксперт.

На сегодняшний день новобранцу, чтобы отдать долг Родине, необходимо отслужить всего один год. И это не та армия и не те условия, которые были во время службы 30 или даже 15 лет назад. Как отметил Дандыкин, отрицать кардинальные изменения, произошедшие с тех пор по части быта российского солдата или даже питания, просто бессмысленно.

«Что касается таких дарований, о которых говорит Михаил Боярский, долг перед Родиной одинаков для всех и об этом говорит история наших лучших артистов-фронтовиков», — отмечает военный эксперт.

Василий Дандыкин приводит в пример советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Зиновия Гердта, советского актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Алексея Смирнова. Знаменитый кинорежиссер, обладатель премии «Оскар» Никита Михалков, служивший на тихоокеанском флоте, гордится тем, что был в армии.

«Эти люди были не просто в концертных бригадах, эти люди пошли на фронт в ополчение, воевали наравне со всеми. Наверняка кому-то из них это помогло сыграть роли в военном кино», — заметил Дандыкин.

В большинстве случаев, как отмечает военный эксперт, отслужившие в армии люди, вспоминают о ней с теплотой. Именно здесь происходит осознание понятия «мужская дружба», понимание коллектива как такового. Кроме того, эксперт напомнил, что если человек не освобожден, если он занят учебой, то его никто не призывает. В противном случае, по мнению Дандыкина, он должен отслужить, «а потом, пожалуйста, пой, пиши картины и все прочее».

«Более того, если «избранных» потянуть, то их очень много найдется. За артистами выстроится в ряд целая когорта других специальностей. Если пришла пора, если положено по закону, значит служить. Это священный долг, никто его не отменял. Талант всегда найдет себе дорогу», — подытожил Василий Дандыкин.

Ранее предложение Боярского поддержал продюсер Иосиф Пригожин, который один из первых заявил, что артисты из-за пандемии бедствуют.