Рената Литвинова объявила о заражении коронавирусом

Москва, 7 декабря. Актриса и режиссер Рената Литвинова получила положительный результат теста на коронавирус сразу после окончания работы над проектом о COVID-19.

Литвинова и ее съемочная группа общались с актерами, учителями и известными личностями других профессий о том, как важно соблюдать меры безопасности и заботиться об окружающих во время пандемии COVID-19. Режиссер объявила на своей странице в Instagram, что теперь очень переживает за тех людей, с которыми недавно общалась.

«...я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за свою маму, за мам и пап своих взрослых людей, за самых беспомощных...» — написала Литвинова.

Поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления и заявили, что она нужна искусству. Нашлись и те, кто раскритиковал проект Литвиновой о COVID-19, главный посыл которого — каждый ответственен за здоровье другого. Фолловеры уверены, что физическое состояние людей зависит только от них самих.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразилась 44-летняя рок-музыкант Земфира. Литвинова, с которой одна из самых замкнутых исполнительниц российской эстрады дружит много лет, сообщила, что Рамазанова чувствует себя хорошо и передает всем поклонникам привет.