Хилькевич в откровенном купальнике на пляже Дубая поразила поклонников

Москва, 7 декабря. Актриса Анна Хилькевич порадовала поклонников фотографией в купальнике с пляжа Дубая. Но даже красочный пост не обошелся без гневных комментариев: артистку упрекнули в том, что на отдых она взяла с собой только одну из двух дочек.

Хилькевич вслед за Светланой Лободой и Викторией Боней решила отдохнуть в Дубае. В отличие от последней, актриса не закатывала шумные вечеринки, а отдалась спокойному отпуску вместе со своей старшей дочкой.

Поклонников звезда «Универа» порадовала позитивным снимком, на котором Анна позирует в бикини и шортах из денима, демонстрируя стройную фигуру.

Однако актриса призналась, что переживает из-за того, что в этот раз на отдых взяла с собой только старшую дочку, пока младшая осталась дома.

«Скажу одно, отдых с дочерью — прекрасен. Единственное, что меня очень сильно мучает, это то, что я оставила младшую дома. Корю себя и сожалею каждый день. В следующем году обязательно исправлю», — подписала она снимок.

Это стало ответом на укоры со стороны подписчиков актрисы. Многие задали ей вопрос, как же у матери хватило духу оставить ребенка в холодной Москве, пока она сама греется на курорте. Лишь немногие восприняли идею Хилькевич позитивно, отметив, что для детей иногда огромная радость — «проводить время с родителями без конкурента».

«Маруся сейчас кайфует, что папа только ее! Поверь, старшие все время все внимание на себя забирают», — отметила в комментариях актриса Наталья Медведева из Comedy Club.

Часть подписчиков решила не вдаваться в подробности семейных перипетий, одарив актрису комплиментами за роскошную фигуру.

«Блин, какой животик! Вообще не отразились роды», — пишет в комментариях пользователь stoyan_bg.

«Какая красота на фотографии», — добавила __19anastasia__.

«Я готов целовать песок…» — отметил evgeniinikolaev5928.

Хилькевич воспитывает двух дочек. Старшей Арианне в этом году исполнилось пять лет, а младшей Марии — два года.