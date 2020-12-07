Грузовик насмерть задавил пенсионерку на пешеходном переходе в Турции

Бурса, 7 декабря. Жительница Турции погибла под колесами грузовика, водитель которого не заметил ее и продолжил движение.

Издание Milliyet сообщает, что инцидент случился на пешеходном переходе в районе Гюрсу. Хатиме О. решила пересечь дорогу на разрешенном участке, однако не обратила внимание на приближающуюся фуру.

Водитель грузовика также не заметил пожилую женщину. В результате последняя оказалась раздавлена колесами машины.

Очевидцы вызвали на место ДТП экстренные службы: полицию и медиков. Бригада скорой помощи только констатировала смерть 69-летней турчанки. Она получила несовместимые с жизнью травмы. Жандармы записали показания свидетелей и изучили записи с дорожных камер.

Водителя нашли и доставили в отделение на допрос. В ходе беседы мужчина признался, что он просто не заметил, как сбил пешехода, поэтому спокойно продолжил движение по маршруту. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, что трех туристок госпитализировали после аварии в Турции. Они стали жертвами невнимательности шофера. Россиян неоднократно призывали отказаться от отдыха на курортах республики. Причиной этого стали регулярные убийства туристов, а также критическая эпидемиологическая обстановка в стране.