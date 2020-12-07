Обязанности Чубайса не предусматривают диалог с США

Москва, 7 декабря. Анатолий Чубайс, которого назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями, не будет заниматься установлением диалога с США.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль четко определил обязанности Чубайса. Однако двухсторонний диалог Москвы и Вашингтона в них не входит. Представитель Кремля уточнил, что взаимоотношения России и США находятся в не очень хорошем стоянии. Работой в этом направлении занимается сам президент, МИД и другие ведомства в координации с ним.

Указ о назначении Чубайса на новую должность ранее подписал президент России Владимир Путин, передавала «Парламентская газета».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Песков рассказал об ухудшении диалога между Россией и США. Это произошло не по вине Москвы, уточнил пресс-секретарь.