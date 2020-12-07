Россиян предупредили о подорожании красной икры перед Новым годом

Москва, 7 декабря. Аналитики рекомендуют российским гражданам запасаться продуктами к новогодним праздникам уже сейчас. К концу года стоимость ряда продуктов заметно вырастет.

Подорожание красной икры, являющейся одним из самых популярных продуктов на новогоднем столе, может составить до 40%. Соответствующий прогноз озвучили специалисты «Рыбсети».

Как отметили в организации, цены могут взлететь по причине низкого вылова в этом году. Так на Дальнем Востоке вместо ожидаемых 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося получилось поймать только 180 тысяч тонн рыбы.

Помимо красной икры, россиянам также советуют заранее закупиться шампанским. Стоимость алкогольного напитка вырастет на фоне повышенного спроса в преддверии праздников, а также из-за закона об увеличении цен на алкоголь. Между тем, жители России могут столкнуться с подорожанием сахарного песка и подсолнечного масла, предупреждают аналитики.

В целом, в ноябре 2020 года потребительские цены увеличились на 0,7%. Однако недельный уровень повышения цен при этом заметно сократился, отметили в Росстате. Темпы роста стоимости непродовольственных товаров в России замедлились и составили всего 0,6%.