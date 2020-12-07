Петросян рассказал, что Брухунова с ним уже десять лет

Москва, 7 декабря. Юморист Евгений Петросян признался, что уже десять лет, как Татьяна Брухунова находится с ним бок о бок. Они были близки еще до его развода с Еленой Степаненко.

Артист стал гостем программы «Пусть говорят» на Первом канале. Он долгое время держался в стороне от СМИ и не раскрывал детали своего брака с молодой помощницей и рождения наследника. Наконец Петросян оказался готов к обсуждению личной жизни. Он разоткровенничался и рассказал, как долго с ним рядом находится Татьяна Брухунова.

«Таня со мной давно — лет десять», — ошарашил телезрителей юморист.

Вполне возможно, он имел в виду, что она была рядом как помощница. Но не исключено, что их дружба переросла в нечто большее задолго до его развода с Еленой Степаненко. Возлюбленная Петросяна, а затем и жена активно участвовала в его жизни: даже больше, чем требовала ее должность.

«Она по-всякому помогала. Создавала мой сайт когда-то, находила какие-то смешнульки для меня», — отметил юморист.

Петросян ранее рассказал об отношении супруги к его новой помощнице. Артист взял на должность ассистентки молодую девушку Александру.