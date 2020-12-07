Партия пенсионеров будет выдвигаться на выборах в Госдуму в 2021 году

Москва, 7 декабря. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Такая информация опубликована на сайте объединения.

Решение баллотироваться принял президиум центрального совета партии. Они также выдвинутся на места в представительных органах власти субъектов России и муниципальных образованиях по всей стране. Единый день голосования пройдет 19 сентября.

По словам председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова, его единомышленники попытаются занять как можно больше постов в органах власти всех уровней. Он подчеркнул, что его партия ничем не запятнала себя. Пенсионеры продвигают, по их мнению, актуальные идеи развития общества, систем здравоохранения, образования и культуры. Поэтому они надеются на поддержку избирателей. Бураков добавил, что надеется повысить уровень уважения к старшему поколению среди россиян.

Федеральное агентство новостей недавно напомнило, что в 2021 году россияне будут выходить на пенсию по новым правилам. Женщины могут получать выплаты в возрасте 56 лет, мужчины — 61 года.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Госдуму внесен законопроект о гибком распределении прав по заложенной ценной бумаге.