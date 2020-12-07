Петросян рассказал об отказе Степаненко от мирного расставания

Москва, 7 декабря. Юморист Евгений Петросян рассказал, что инициатором «войны» после развода стала Елена Степаненко. Артист, по его собственным словам, пытался разойтись мирно.

Артист стал гостем нового выпуска передачи «Пусть говорят», в котором рассказал о жизни с молодой женой Татьяной Брухуновой, рождении сына и разводе с Еленой Степаненко. Как оказалось, юморист пытался разойтись с бывшей женой настолько мирно, насколько это возможно. Он просил отпустить его — по всей видимости, в объятия другой. Однако, по словам Петросяна, звезда захотела «войны».

«Более того, я включаю ее в свои программы, потому что я считаю, что зритель не должен страдать от того, что у нас разрыв. В новые какие-то номера я ее включаю», — добавил артист.

Они со Степаненко разошлись в 2020 году, и Петросян стал жить со своей помощницей Татьяной Брухуновой, а позже сыграл с ней свадьбу. Вскоре у пары родился сын — его по какой-то причине скрывали от общественности аж полгода. Сам артист признавался, что был с помощницей до свадьбы десять лет — фанатам остается только гадать, были ли у них лишь деловые отношения или уже тогда разгорелся бурный роман.

Петросян ранее заявил, что жалеет о разрыве творческого дуэта с Еленой Степаненко. Артистка стала для него «партнершей и ученицей».