Стали известны соперники сборной России по футболу в квалификации к ЧМ-2022

Цюрих, 7 декабря. Жеребьевка европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года прошла в Швейцарии. По ее итогам сборная России попала в группу H.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты в отборе к планетарному первенству 2022 года в Катаре. Победитель группы квалифицируется на мундиаль напрямую. Команда, занявшая второе место, попадет в плей-офф и сыграет за право поучаствовать в ЧМ-2022. Европу на турнире в Катаре представят 13 национальных сборных.

Ранее ФАН проинформировал, что капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за результат в матче с Сербией. Команда Черчесова проиграла заключительный матч группового раунда Лиги наций со счетом 0:5.