Донецк, 7 декабря. Киев завел в тупик переговоры по урегулированию гражданской войны на Украине, заявил депутат Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба ранее заявил, что диалог по ситуации в Донбассе напоминает тупик.

По словам Онопко, безуспешность переговоров в Минске является заслугой украинской стороны. Власти Киева не предприняли никаких шагов по урегулированию ситуации. Кроме того, они каждый раз доводят ситуацию до абсурда и игнорируют предложения Донбасса, сказал Онопко РИА Новости.

Глава МИД Украины предлагает действия для урегулирования ситуации. Однако Киев не намерен делать никаких шагов, а требует этого от ЛНР и ДНР.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что украинские СМИ готовят фейковые сюжеты о «нарушении перемирия» в Донбассе. Журналисты Незалежной пытаются обвинить ЛНР в нарушении перемирия.

Также «Парламентская газета» писала, что в Раде предлагают продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса.