Сотрудники охотнадзора Нижнего Новгорода спасли вепря, который провалился под лед

Нижний Новгород, 7 декабря. Специалисты комитета Госохотнадзора помогли дикому животному, который не смог самостоятельно выбраться на берег.

В водоем, расположенный возле села Ключищи, провалился вепрь. Тонкий лед не выдержал веса дикого животного. На помощь ему пришли специалисты охотничьего хозяйства и комитета госохотнадзора.

Прибывшие на место происшествия специалисты достали кабана из холодной воды. Через несколько минут животное оправилось от шока и убежало в лес. Начальник Арзамасского межрайонного отдела Сергей Банаев рассказал, что сейчас жизни и здоровью копытного ничего не угрожает. На территории угодий расположены кормушки с зерном для подкормки диких зверей.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там неравнодушный горожанин спас лебедя, который самостоятельно не мог выбраться из ледяного плена.