Правила по COVID-19 для школ в России продлены до января 2022 года

Москва, 7 декабря. Санитарно-эпидемиологические правила в условиях пандемии для образовательных учреждений в России будут действовать до 1 января 2022 года.

Соответствующее решение было принято Роспотребнадзором. Глава ведомства Анна Попова внесла изменения в ранее подписанное постановление.

Рекомендации по работе образовательных учреждений в условиях распространения коронавируса в России были подготовлены в июле этого года. Правила запрещают проводить мероприятия с участием большого количества людей. Расписание в школах должно составляться так, чтобы ученики минимально контактировали друг с другом, уроки для каждого класса проводятся в закрепленном за ним кабинете.

Попова ранее оценила ситуацию с распространением коронавируса в России. Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает оставаться сложной.