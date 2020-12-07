Ставропольских медсестер наградили за спасение коллеги от мужа с ножом

Ставрополь, 7 декабря. Мужчина едва не убил свою супругу прямо на рабочем месте. Женщина выжила благодаря своевременным и отважным действиям медсестер.

Представители следственных органов по Ставропольскому краю вручили награды двум сотрудницам медицинского центра в Ессентуках за спасение коллеги. Они получили медали за «Доблесть и отвагу».

По данным СК, мужчина внезапно забежал в клинику, схватил свою жену, работающую медицинской сестрой, и начал ее бить ножом. Женщины, стоящие рядом, ринулись на помощь, огородили агрессора от пострадавшей и обратились в полицию. Правоохранители завели против злоумышленника уголовное дело по статье о покушении на убийство. Суд решил заключить фигуранта под стражу.

В Петербурге пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры на 13-ом этаже. Как сообщал ФАН, пострадавшей удалось выжить благодаря героизму сотрудников экстренных служб.