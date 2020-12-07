Житель Рязанской области хотел начать «все сначала» и застрелил возлюбленную

Рязань, 7 декабря. Сотрудники СК в Рязанской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек. Причиной трагедии стала попытка восстановить любовные отношения.

Труп 30-летней женщины с огнестрельным ранением был обнаружен в салоне машины в районе села Высокое. Рядом с авто лежал мертвый 34-летний мужчина.

Сотрудники Следственного комитета установили, что в течение долгого времени погибшие жили гражданским браком, но в итоге расстались. Несмотря на прекращение отношений, мужчина старался поддерживать связь с возлюбленной в надежде снова сойтись. Он отслеживал ее передвижения и был в курсе всех знакомых бывшей гражданской жены. Такое «внимание» раздражало потерпевшую. На этой почве между сожителями часто возникали ссоры.

В день трагедии произошел очередной конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в жертву. Она была ранена в голову и плечо и погибла сразу. Рядом с авто обнаружили и тело злоумышленника.

Конфликт между супругами едва не закончился трагедией во Владивостоке. Отношения особенно обострились во время развода. Вооруженный пистолетом злоумышленник избил и похитил супругу. Реализовать преступный умысел помешали неравнодушная женщина и автоинспекторы, сообщает Deita.