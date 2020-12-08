Массовый голод: американцам нечего есть и нечем платить за аренду

США переживают чуть ли не самое худшее время в своей истории. Помимо пандемии коронавируса, которая унесла жизни более 289 тысяч человек, американцы столкнулись с дырами в бюджете и многочисленными лишениями. Около 20% жителей Штатов не могут позволить себе даже нормальное и сбалансированное питание. По информации CNN, каждый шестой американец не представляет, где ему сейчас взять денег на еду. Безработица на фоне пандемии только растет, а бизнес испытывает колоссальные сложности.

Массовый голод охватил Соединенные Штаты в первую волну пандемии из-за рекордно высоких потерь рабочих мест. Весной и летом американцы, получающие государственные пособия, дополнительное бесплатное питание и продовольственные талоны в связи с коронавирусом, как-то умудрялись сводить концы с концами. К концу 2020 года ситуация значительно усугубилась. Сроки предоставления и действия льгот истекли, и люди остались наедине со своими проблемами.

Текущий размер пособий по американской программе SNAP недостаточен для удовлетворения потребностей семей в продуктах питания. Люди в прямом смысле голодают. CNN отмечает, что американцы, вынужденные страдать и перебиваться с копейки на копейку, требуют увеличить размер выплат, но пока власти не прислушиваются к этим просьбам.

Также CNN пишет, что в штате Нью-Йорк наблюдается настоящая катастрофа, где половина жителей штата либо получают очень скудную зарплату, либо не имеют ее вовсе. Отмечается, что чернокожее и латиноамериканское население безвозвратно теряет работу и не имеет шансов найти даже подработку. После первой волны американские семьи, сообщества и предприятия попытались хоть немного встать на ноги, но очередная вспышка COVID-19 перечеркнула все планы. Почти 1,7 млн жителей Нью-Йорка в данный момент не могут самостоятельно прокормить себя и свою семью. Им приходится рассчитывать на талоны питания, но 60% нуждающихся жалуются, что у государства уже не хватает ресурсов, чтобы предоставлять льготную еду.

Несмотря на беспрерывную работу некоммерческих организаций, продовольственных банков и местных чиновников, которые неустанно трудятся над предотвращением гуманитарной проблемы, Америка не сможет обеспечить продовольственную безопасность без вмешательства федеральных властей. CNN отмечает, что Конгрессу США необходимо увеличить максимальные льготы по программе SNAP на 15%, это на 25 долларов в месяц больше для каждого американца. СМИ уверены, что реализация такой политики не только поможет американцам прокормить себя и свои семьи, но и поспособствует поддержке экономике всей страны, так как каждое увеличение пособий приводит к увеличению ВВП. А это, в свою очередь, способствует экономическому восстановлению, которое поможет стране вернуться к прежнему уровню жизни.

СNN пишет, что правительство должно принять поддерживающие меры на борьбу с голодом именно сейчас, так как американцы не должны выбирать между покупкой еды или оплатой аренды и откладывать каждый последний доллар на продукты питания.

Соединенные Штаты продолжают неминуемо утопать в коронавирусной инфекции, создающей для государства слишком много нерешаемых проблем. Число госпитализированных с подтвержденным коронавирусом в США превысило 100 тысяч и установило новый антирекорд. Американские врачи бьют тревогу. Они не знают, куда размещать пациентов, а также не успевают лечить больных из-за дефицита кадров. Это настоящее испытание для системы здравоохранения государства. Свободных коек в медучреждениях практически не осталось. Медицинский персонал пытается найти всевозможные способы, чтобы справиться с непомерным ростом числа пациентов.