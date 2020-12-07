Сделка ОПЕК+ может стать началом передела на рынке энергоресурсов

Москва, 7 декабря. Страны ОПЕК+ после долгих переговоров продлили сделку по сокращению нефтедобычи. Этому предшествовала полная интриг геополитическая игра.

Нефтеэкспортеры все-таки согласились на небольшое повышение добычи после достаточно жестких ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Теперь компании каждый день смогут производить на 500 тыс. баррелей больше. В дальнейшем соглашение может корректироваться с учетом обстановки на мировом рынке.

Главным интересантом повышения добычи выступала Саудовская Аравия. Страна была готова наращивать поставки значительно выше установленного лимита. Фактически Эр-Рияд вновь разыгрывал классическую тактику, демонстрируя партнерам по объединению готовность вести демпинговую политику.

Сегодня энергетический рынок находится в стадии переконфигурации, сообщил в эфире «России-24» доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Несмотря на трудную ситуацию, нефтеэкспортеры будут усиливать борьбу за новые рынки.

Решение о дальнейшем сотрудничестве может быть принято уже 4 января, когда представители министерств энергетики стран соберутся на заседание.