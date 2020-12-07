Почему помощь США не помогает победить ИГ и «Аль-Каиду» в Африке

26 ноября был опубликован ежеквартальный доклад Главного инспектора Министерства обороны США о ходе контртеррористических операций в Северной, Восточной и Западной Африке за июль — сентябрь 2020 года.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, с какими группировками в Африке американцы сталкиваются чаще всего, каких террористов не считают опасными для своего государства и почему 200 миллионов долларов, выделенных на контракты, считаются расточительными тратами.

Сомалийские проблемы

Основным противником США в Восточной Африке является созданная в 2006 году сомалийская группировка «Аш-Шабаб». На пике своего могущества в 2010 году она контролировала большую часть южных районов Сомали, а сейчас продолжает совершать нападения на правительственные войска, региональные ополчения и миротворцев практически по всей стране.

Директор департамента разведки Африканского командования вооруженных сил США утверждает, что в последние месяцы «Аш-Шабаб» сосредоточилась на нанесении ударов по американским объектам в регионе.

В Сомали продолжает действовать и филиал ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ): по словам местных источников, боевики группировки несут ответственность за несколько нападений в столице Могадишо. За прошлый квартал ВВС США нанесли семь авиаударов по «Аш-Шабаб» и ИГ в Сомали.

The Islamic State (#ISIS) claims an attack in #Mogadishu. ISIS has attempted to gain a foothold in Somalia, but Al Shabaab remains the far larger, stronger, and more active jihadist group in the country.https://t.co/r3olYmH4cB — Thomas Abi-Hanna (@ThomasRiddIe) October 27, 2020

Вашингтон совместно с ООН, ЕС, Африканским Союзом и другими международными партнерами оказывают поддержку сомалийским силам безопасности в их борьбе с террористическими организациями. В 2017 году в Лондоне был подписан документ, согласно которому к 2021 году сомалийские силы безопасности должны были взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности в стране. Однако в докладе утверждается, что власти Сомали не сумели достичь этих целей и по-прежнему нуждаются в иностранных войсках на своей территории.

В Африканском командовании ВС США назвали ранее подписанные планы слишком амбициозными и потребовало включения в них более реалистичных задач в области безопасности, выполнение которых под силу властям Сомали. Например, американские военные советники рекомендуют сомалийскому правительству сосредоточить операции в регионах с наибольшей активностью «Аш-Шабаб» – в Нижней и Средней Шабелле, а также Джубаленде.

Доклад охватывает период с 1 июля по 30 сентября и не учитывает распоряжение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сомали к 2021 году. Этот шаг может усложнить борьбу сомалийских правительственных войск и региональных ополчений с группировкой «Аш-Шабаб».

Перемирие в Ливии

В третьем квартале количество террористических атак в Северной Африке продолжило снижаться: в частности, не было зарегистрировано нападений на гражданские объекты в Ливии и странах Магриба со стороны ИГ и «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ).

По словам Африканского командования ВС США, сегодня ни одна из группировок не представляет угрозу для интересов США в Ливии, а в результате авиаударов в 2019 году количество боевиков «Исламского государства» в стране сократилось до менее, чем 100 человек. Для сравнения, в 2016 году численность ИГ в Ливии составляла от 5 до 6 тысяч террористов.

В докладе упомянуто действующее с весны прекращение огня между Правительством Национального Согласия (ПНС) и Ливийской Национальной Армией (ЛНА). США по-прежнему выступает против любого иностранного военного вмешательства в Ливии: в командовании утверждают, что на конец III квартала 2020 года в Ливии действовало не менее 10 000 иностранных специалистов.

При этом американское командование не планирует оказывать военную помощь любой из сторон конфликта до окончательной остановки боевых действий, демобилизации и снятия политических ограничений.

ОАЭ финансирует ЧВК «Вагнер»?

30 ноября американское издание Foreign Policy со ссылкой на доклад Главного инспектора МО США опубликовало статью с заголовком «В Пентагоне заявили, что ОАЭ возможно финансирует тайных наемников России в Ливии».

В докладе действительно об этом говорится. Разведуправление Минобороны США утверждает, что вопрос до конца не ясен, и что ОАЭ может осуществлять некоторое финансирование операций ЧВК «Вагнер». Ссылается документ в этих строках на закрытые запросы Главного инспектора МО США от 29 сентября. Текста запросов, как и полного ответа нет, потому что речь идет о служебной переписке.

Однако с подачи Foreign Policy многие англоязычные и арабоязычные СМИ назвали это первым официальным подтверждением со стороны Пентагона финансирования ЧВК «Вагнер» со стороны Абу-Даби, хотя и, в лучшем случае, заявление из разряда highly likely.

Обстановка в Западной Африке

После военного переворота в Мали в августе американское правительство приостановило оказание помощи стране по линии министерства обороны, временно прекратив поддержку и обучение малийских вооруженных сил. В то же время, по линии Африканского командования ВС РФ был продолжен обмен разведывательной информацией со спецслужбами Мали в рамках борьбы с террористической угрозой.

За последние 10 лет в Западной Африке возросло влияние радикальных исламских группировок, в том числе — ИГ и «Аль-Каиды». Для борьбы с боевиками в страну были введены французские войска, а также развернута миротворческая миссия ООН MINUSMA. По словам Главного инспектора Минобороны США, народные протесты, этнические конфликты, конкуренция за природные ресурсы и жесткость силовых структур сыграют на руку террористам и приведут к росту их возможностей.

В докладе сказано, что хотя сейчас ни одна из западноафриканских террористических группировок не представляет прямой угрозы США, ситуация может измениться в течение следующих 3 лет. USAFRICOM выделила три наиболее крупные фракции Западной Африки: ИГ, «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Боко Харам».

Три всадника террора

Группировка «Нусрат аль-Ислам» образовалась в марте 2017 года и сразу же присягнула на верность филиалу «Аль-Каиды» в Северной Африке. Она действует в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, где противостоит местным вооруженным силам, миротворцам ООН и французским войскам.

В докладе упомянуты атаки группировки на части контингента из Франции в июле и сентябре этого года, жертвами которых стали трое французских солдат. В документе также высказываются опасения роста оперативных возможностей и расширении влияния «Нусрат аль-Ислам» на прибрежные государства Западной Африки.

ИГ представлено в регионе двумя филиалами — «Исламским государством в Большом Сахеле» и «Исламским государством в Западной Африке». Первый действует в районе Большой Сахары сравнительно небольшой: в его рядах около 200-300 боевиков. Террористы несут потери в столкновениях с французской армией и конкурентами из «Нусрат аль-Ислам», которые вытесняют отряды ИГ глубже в пустыню.

Почти не уделяется внимание самому североафриканскому филиалу «Аль-Каиды». Хотя предыдущий командир группировки был ликвидирован в июне в Мали, аналитики считают, что «Аль-Каида в Исламском Магрибе» не представляет угрозы интересам США в регионе. Численность группировки оценивается в 500 человек, а фактор смены руководства филиала в доклад, по понятным причинам, не включен — событие произошло в ноябре.

В то же время, «Исламское государство в Западной Африке» — крупнейший африканский филиал ИГ численностью от 3500 до 5000 человек. Он образовался в результате раскола в рядах «Боко Харам» и выхода из нее части боевиков, которые и стали основой западноафриканского филиала ИГ. Группировка действует в районе озера Чад на стыке Нигерии, Чада и Камеруна.

В докладе приводятся слова аналитиков Африканского командования ВС США, которые утверждают об изменении стратегии «Исламского государства в Западной Африке»: если раньше боевики предпочитали атаковать только военнослужащих и немусульман, то теперь террористы заявили о готовности убивать жителей вне зависимости от религиозной принадлежности. Авторы документа связывают это с ростом сопротивления населения группировке, а также неудачами в столкновении с конкурирующими фракциями и правительственными войсками.

Один из разделов документа посвящен «Боко Харам»: несмотря на то, что группировка наиболее активно действует на территории Нигерии и летом совершила ряд крупных нападений в северных провинциях страны, в документе об этом даже не упоминается. Вместо этого сделан акцент на противостоянии «Боко Харам» в соседнем Камеруне и описания трудностей правительственных войск в борьбе с радикальными исламистами.

Авторы доклада утверждают, что сепаратисты англоязычных регионов страны, а также беженцы из ЦАР и района озера Чад создают дополнительную угрозу безопасности страны. Это приводит к распылению сил осложняет борьбу с «Боко Харам», которая с начала 2020 года расширила свою деятельность в Камеруне.

Аудиты

В докладе описаны три препятствия на пути эффективной межведомственной координации США с союзниками.

Нечетко определенные полномочия и обязанности: например, ответственное за проекты Транссахарского контртеррористического партнерства (TSCTP) бюро не обладало формальными полномочиями для руководства другими структурами и агентствами.

Недостаток знаний системы и процессов управления препятствовали эффективной координации действий в странах-партнерах. По словам официального представителя Управления сотрудничества в области безопасности в Камеруне, в стране отсутствовала система хранения документов для отслеживания внесения изменений в документы TSCTP. Для получения информации о статусе проекта приходилось искать информацию по кускам в разных местах.

Хроническая нехватка кадров в посольствах Туниса, Ливии, Нигера, Чада, Камеруна, Нигерии, Буркина-Фасо, Мали и Мавритании. Увеличение денежного стимулирования не привело к росту желающих занимать должности в дипломатических представительствах в этих странах.

В ходе аудита также были рассмотрены шесть контрактов, одно соглашение о сотрудничестве и один грант, которые были реализованы в Северной и Западной Африке в 2015-2020 годах по линии Транссахарского контртеррористического партнерства. Общая сумма всех проектов составила 209 миллионов долларов.

Проверка показала, что счета-фактуры по четырем контрактам были созданы без соответствующей документации, а исполнение контрактов подрядными организациями фактически никем не контролировалось. Неэффективное управление и надзор привело к тому, что шесть контрактов на сумму 201,6 миллионов долларов считаются авторами доклада потенциально расточительными.

Африканский симбиоз

Согласно докладу, из всех трех рассмотренных в нем африканских регионов наиболее благоприятная обстановка складывается в Северной Африке. Активность радикальных исламских группировок на севере континента мала в сравнении с другими его частями, а в Ливии боевики ИГ и «Аль-Каиды» вовсе оказались практически полностью уничтожены.

Гораздо хуже складывается ситуация в Западной Африке, где авторы доклада констатируют рост возможностей «Нусрат аль-Ислам» в Сахеле, филиала ИГ в районе озера Чад и «Боко Харам» в Камеруне. Отдельно отмечается изменение стратегии «Исламского государства в Западной Африке» где законными целями для убийств были признаны все мусульмане, сотрудничающие с гуманитарными организациями и силами безопасности. Подобное приведет к росту насилия и жертвам среди мирного населения.

Не оставляет поводов для большого оптимизма и ситуация в Сомали, где несмотря на присутствие миротворческого контингента АМИСОМ и американских войск продолжаются нападения «Аш-Шабаб» и местного филиала ИГ. Особый акцент в докладе делается на срыв ранее подписанных «дорожных карт» и их практическую нереализуемость.

Грандиозные и неосуществимые планы сами по себе являются визитной карточкой континента. Африканские страны готовы подписать документы с какими угодно обязательствами в долгосрочной перспективе при условии выделения финансовой или материальной помощи. Руководство и лидеры государств Африки прекрасно осознают свою безнаказанность и то, что в случае срыве всех планов с них все-равно не потребуют вернуть выделенные деньги. Все неудачи при этом можно будет всегда списать на экономические или другие характерные проблемы региона.

Подобная самоуверенность африканских политиков во многом основана на проблемах США по контролю исполнения проектов, на которые Вашингтон выделяет деньги. Аудиты раз за разом вскрывают проблемы расточительства средств и неэффективного управления.

В итоге складывается ситуация, когда африканские страны получают американскую помощь на условиях, которые заведомо не планируют исполнять. В Вашингтоне отчитываются о помощи африканским партнерам и борьбе с радикальными исламскими группировками. А террористы все так же продолжают действовать в регионах Африки, и авторам ежеквартального доклада остается только констатировать этот факт.

Epistula non erubescit (лат. Письмо не краснеет).

1 Организация запрещена на территории РФ.