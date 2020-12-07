Названы самые желанные новогодние подарки россиян

Москва, 7 декабря. Аналитики одного из сайта объявлений выяснили, что хотели бы получить россияне на Новый год.

Около 24% опрошенных мужчин признались, что хотели бы, чтобы им подарили гаджеты. Еще столько же респондентов мечтают об инструментах, а 19% – об автомобиле. С женщинами все немного проще. Большинство представительниц прекрасного пола мечтает о подарочных сертификатах или путешествиях – 30% и 25% опрошенных соответственно.

Еще 20% женщин не против получить в качестве новогоднего подарка сладости. Для 19% приятным презентом были бы аксессуары. Для 17% опрошенных женщин хорошими подарками являются одежда и обувь, пишет Kp.ru. Около 15% представительниц прекрасного пола хотят получить наборы для творчества.

Россиянам ранее дали советы, как украсить елку. Чтобы главный символ Нового года смотрелся максимально эффектно, следует использовать минимум аксессуаров. Еще один вариант, как нарядить елку – вооружиться только гирляндой. Этот прием позаимствован дизайнерами из новогодних традиций Ирландии и Англии.