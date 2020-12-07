Студия Артемия Лебедева создала логотип RT к 15-летию канала

Москва, 7 декабря. Дизайнерская компания «Студия Артемия Лебедева» представила юбилейный логотип RTXV, созданный к 15-летию первого международного информационного телеканала в РФ.

Он представляет собой обновленную версию знакомого черно-зеленого логотипа телеканала, в которой воплотились главные принципы работы СМИ за годы его существования: X олицетворяет борьбу с цензурой альтернативных голосов в медиапространстве, V символизирует «рупор», с помощью которого RT информирует аудиторию. Ведущими темами юбилейной коллаборации стали «альтернативный взгляд» и «фридом оф спич».

Новый логотип появился и в капсульной коллекции фирменных товаров RT: футболок, сумок, кружек, защитных масок, декоративных подушек. Однако дизайнеры предусмотрели несколько тематических линеек: в первой представлены товары с юбилейным RTXV, во второй — камуфляжная «мозаика» из российских и международных голосов в информационном поле, третья обыгрывает тему противостояния телеканала и цензуры. Увидеть результат коллаборации можно на сайте RT.