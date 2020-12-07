Уголовное дело в отношении чиновника мэрии Томска направлено в суд

Томск, 7 декабря. Прокуратура Томской области передала в суд обвинительное заключение в отношении бывшего председателя комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства Томска, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия в мае–июне 2020 года, обвиняемый за взятку в размере 150 тысяч рублей выдал предпринимателю незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного комплекса, которое было построено с нарушениями.

«Из оговоренной суммы взятки обвиняемый получил через посредника денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, передача остальной суммы взятки была предотвращена действиями сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 23 июля председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства Томска Павел Аникин был арестован по подозрению в получении взятки. За какие услуги чиновник получил взятку тогда не уточнялось.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура Томска заблокировала семь интернет-страниц, на которых была размещена информация, пропагандирующая противоправные действия в сфере экологии.