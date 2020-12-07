Мордовских блогеров могут наказать за угрозы в Сети

В одном из городских пабликов Саранска появилось видео местного блогера Андрея С. с обращением к другому пользователю Леониду. В записи мужчина, именующий себя в сети «Лохпожизни», грозится убить оппонента и сжечь его дом. На громкие слова внимание правоохранителей обращает автор поста.

«Пока живет моя мама, Ленечка, ты живешь и дышишь. Я тебе разрешаю. Как только она умрет, твоя жизнь не обеспечена ничем», — грозится пользователь.

По словам автора видео, на запись такого обращения его спровоцировал Леонид, полив грязью и пообещав избить Андрея С.

«Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровья», — разъяснил ФАН адвокат Анатолий Абелов.

Однако юрист уточняет, что главным условием привлечения лица к ответственности является реальность высказываемой угрозы. Это означает, что потерпевший должен воспринимать угрозу как намерение реализовать ее в настоящий момент или через какое-то время.

Судя по комментариям местных жителей, о существовании таких блогеров мало кто знает.

«Кто все эти люди? Разборки в песочнице», — вникая в ситуацию, написала пользователь Екатерина.

Как стало известно ФАН, Андрея С. знают в определенных творческих кругах. Он — автор нескольких книг.

Имя Леонида менее известно саранской публике. По некоторым данным, мужчина пытался устроить свою жизнь в столице Мордовии и даже был участником одной из местных рок-групп. Однако ему пришлось уехать в родной Ичалковский район. В деревню, где проживает Леонид, обещает наведаться «Лохпожизни».

«В Папулево я проведу «Семеновские чтения». Со мной приедут 120 мужиков», — недвусмысленно намекнул на серьезные последствия Андрей С.

У адвоката Анатолия Абелова свое мнение на этот счет:

«Угроза может быть выражена в любой форме: как словесно (устно, письменно, по телефону, путем электронного послания), так и путем определенных действий, например демонстрацией оружия, жестами и т. д. К таким действиям можно отнести и размещение в сети видеороликов, содержащих соответствующие угрозы».

Недавно общение в Сети привело к тому, что московская школьница стала жертвой 18-летнего насильника. Как ранее писал ФАН, столичные полицейские решают вопрос о возбуждении дела.