«Только живое общение»: скончавшаяся в Турции россиянка боялась говорить о муже в Сети

Анкара, 7 декабря. Россиянка Вера Чикарева найдена мертвой в собственной квартире в Турции. Она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия.

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме столичного района Чанкая. Соседи почувствовали трупный запах, исходящий из квартиры Веры и вызвали полицию. Жандармы прибыли на место ЧП и взломали входную дверь. В одной из комнат они обнаружили безжизненное тело женщины с признаками гниения.

Под подозрение правоохранителей попал ее супруг — 41-летний Салих Г., с которым россиянка давно пыталась расстаться. Причиной инициированного ей бракоразводного процесса стало домашнее насилие. Мужчина неоднократно избивал супругу.

Гражданка РФ оказалась в поле зрения местных СМИ после публикации нескольких фотографий с побоями на ее теле. Редакция Федерального агентства новостей внимательно следила за развитием ситуации и общалась с Верой Чикаревой. За месяц до смерти она призналась корреспонденту издания, что готова разговаривать только при личной встрече.

Россиянка опасалась пользоваться социальными сетями, поэтому не решилась раскрывать детали последнего инцидента с избиением в переписке.

«Только живое общение», — написала Вера.

Последний раз женщина заходила в социальную сеть 30 ноября. Спустя 25 дней после общения с представителями СМИ. Полиция Анкары изучила записи с камер видеонаблюдения и заметила, как в этот день она зашла в дом и больше не выходила. После этого никто ее не посещал.

По предварительной версии следствия, гражданка РФ скончалась в результате несчастного случая. Она упала и ударилась головой. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза в морге.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянка стала жертвой домашнего насилия в Турции.