Нетаньяху ведет переговоры с Хартумом о доступе эфиопских евреев на территорию Судана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что ведет переговоры с Хартумом в надежде предоставить евреям, бежавшим из Эфиопии, доступ к местам захоронения их родственников на территории Судана.

Репатриация евреев из Эфиопии

В аэропорт Бен-Гурион 3 декабря 2020 года прибыли 316 эфиопских евреев (фалашей) в сопровождении министра по вопросам репатриации и интеграции Пнины Тамано-Шата. У трапа самолета их встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Бенни Ганц и другие официальные лица республики.

«Совет национальной безопасности Израиля и Правительство Республики Судан ведут переговоры о том, чтобы предоставить детям из еврейских семей доступ к местам, где захоронены или погибли их близкие. Пусть маленькими шагами, но мы продвигаемся в этом направлении», — заявил глава правительства.

Важно отметить, что в последние месяцы между министром обороны и главой правительства наблюдается конфронтация по вопросу налаживания отношений с Суданом. Это первое мероприятие, которое Ганц и Нетаньяху посетили совместно после целой череды публичных дискуссий и взаимных обвинений, что, несомненно, говорит о его важности.

Незаконченная война

Если Биньямину Нетаньяху удастся воплотить задуманное в жизнь, то потомки выходцев из Эфиопии будут первыми гражданами еврейского государства, которые получат законное право находиться на территории Судана.

Напомним, что государства находятся в состоянии войны с 1948 года. При этом, несмотря на то, что Судан не принимал активного участия ни в одном из арабо-израильских конфликтов, мирный договор между странами не подписан до сих пор.

Вплоть до 2012 года авиация Израиля периодически наносила удары по целям на территории республики, мотивируя свои действия тем, что, по данным разведки, уничтоженные ими объекты предназначались для незаконных вооруженных формирований действующих в Секторе Газа.

Благородный предлог для примирения

Первые высказывания о возможности нормализации отношений с Израилем прозвучали в 2016 году со стороны министра иностранных дел Судана Ибрагима Гандура. Что характерно, уже тогда примирение двух сторон считалось главным залогом снятия санкций США с арабской республики и исключения его из списка стран — спонсоров международного терроризма. При этом четыре года назад Израиль отказался даже комментировать саму возможность диалога с Суданом.

В настоящий момент Биньямин Нетаньяху использует трагические события 35-летней давности, чтобы создать повод для общения с Хартумом.

Напомним, что во время гражданской войны в Эфиопии, которая продолжалась с 1980 по 1991 годы, правительственные войска Менгисту Мариама проводили карательные операции против еврейской общины, проживавшей на северо-востоке страны, обвиняя ее членов в пособничестве сепаратистам из Эритреи. К 1983 году ситуация стала катастрофической, когда после засухи во всем регионе начался голод и прибытие эфиопских евреев на территорию Судана стало, действительно, массовым. В 1984 году Правительством Израиля было принято решение эвакуировать членов общины. Так в ходе операции «Моисей» совместными силами авиации, флота и разведки в пределы еврейского государства было доставлено от 14 до 18 тысяч фалашей. К сожалению, из-за голода, трудностей в пути, а также отсутствия медицинской помощи в суданских лагерях беженцев погибло порядка 4000 эфиопских евреев.

Биньямин Нетаньяху говорил о могилах именно этих людей, предлагая Хартуму вступить в диалог. В современном Израиле их потомки составляют основную часть Эфиопской общины.

Юридические тонкости

С одной стороны, своим заявлением премьер-министр дает Судану шанс сделать жест доброй воли и позволить потомкам фалашей почтить память своих родных. С другой стороны, для того чтобы это произошло, Хартум должен будет официально заключить ряд соглашений с Израилем, что де-факто станет для него признанием еврейского государства.

Несмотря на всю свою привлекательность, предложение Биньямина Нетаньяху навряд ли может быть принято в Хартуме. Дело в том, что при всем стремлении правительства страны избавиться от американских санкций и стать полноправным членом международного сообщества, народ Судана крайне негативно воспринимает даже саму возможность примирения с Израилем.

Вице-президент Национальная партии Умма, уполномоченная по международным отношениям и политическим коммуникациям Мариам Аль-Садик аль-Махди, 6 ноября 2020 года, отвечая на вопрос журналиста BBC о возможной нормализации отношений с Израилем ради снятия санкций заявила:

«Для Судана опасно объединять две эти повестки, потому что подобная постановка вопроса может привести к расколу как внутри политического истеблишмента страны, так и внутри суданского общества».

В подтверждение своей позиции госпожа вице-президент ссылается на действующий закон, согласно которому любые отношения с Израилем считаются уголовным преступлением. По ее словам, этот закон пользуется поддержкой у большей части суданцев.