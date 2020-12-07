Турок напал на беременную девушку во время комендантского часа

Анталья, 7 декабря. Житель Турции нарушил карантинные мероприятия, чтобы отомстить бывшей возлюбленной, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Муратпаша. Мужчина с инициалами К.А. нашел адрес девушки, с которой он расстался несколько месяцев назад. Турок выехал в сторону ее дома во время комендантского часа, действующего в стране из-за повторной вспышки коронавируса.

Он выломал дверь в новом доме экс-подруги. Девушка заявила, что пожалуется супругу. Так К.А. узнал, что его возлюбленная успела выйти замуж и забеременеть. В пылу ревности он не ограничился оскорблениями и начал угрожать ей расправой. Однако пострадавшей удалось позвонить в экстренную службу и попросить о помощи.

На место происшествия приехала полицейская бригада и попыталась арестовать нападавшего. Впоследствии у мужчины случился нервный срыв, и он выбил окна у припаркованных рядом машин. Правоохранителям удалось успокоить и задержать К.А. Турка могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы, нанесение ущерба частной собственности и жилищному имуществу. На данный момент ему выписали штраф в размере 3150 лир (почти 30 тысяч рублей — прим. ФАН).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об аналогичном случае в том же районе Антальи. Россиянка приехала с ребенком к свекрови, где подверглась нападению со стороны бывшего супруга.