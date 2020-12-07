Леонков прокомментировал сообщение Трампа о «гидрозвуковых» ракетах США

Заявление президента США Дональда Трампа о появлении на вооружении американской армии неких «гидрозвуковых» ракет не стоит расценивать всерьез. К такому выводу пришел известный российской военный эксперт Алексей Леонков. В интервью изданию «Московской комсомолец» он оценил данное заявление главы Белого дома, а также объяснил, что имел в виду американский лидер, говоря о новейших оружейных системах.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками уделил внимание модернизации вооруженных сил. Он рассказал о новых комплексах, которые были разработаны американскими инженерами. Во время своей речи глава Белого дома также упомянул о неких необычных «гидрозвуковых» ракетах, которые вскоре встанут на боевое дежурство.

Леонков, комментируя речь Дональда Трампа, усомнился в том, что у США есть подобное вооружение. Он обратил внимание, что такого оружейного термина не существует, а американский лидер попросту ошибся, выступая перед своими сторонниками.

Слова американского лидера нельзя воспринимать всерьез – США вряд ли смогли создать новый вид вооружения, поскольку Вашингтон еще даже не догнал Россию в области гиперзвуковых ракет.

«Когда Россия в 2018 году презентовала наши самые современные разработки в области гиперзвукового оружия, у США не было на них конкретного ответа», – заявил Леонков.

Военный эксперт обратил внимание, что новое заявление Дональда Трампа является лишь частью пропаганды Вашингтона, направленной против России и Китая. Американские официальные лица регулярно «пугают» Пекин и Москву новыми разработками в области ракетного вооружения.

«В США много говорят об этом, но так ничего и не показали. То же самое с гиперзвуковыми ракетами наземного и воздушного базирования. Они что-то показывали, возили макет, прикрепленный к бомбардировщику В-52, и на этом все. Реальной презентации возможностей американского гиперзвукового оружия не было», – резюмировал Леонков.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин подробно рассказал о преимуществах российского комплекса С-500 перед зарубежными аналогами. Он обратил внимание, что отечественный ЗРК является уникальным вооружением, способным уничтожать вражеские объекты в воздухе и ближнем космосе.