

Уже завтра в Госдуме будут обсуждать пакет поправок в закон об иноагентах. Сейчас статус иностранного агента присваивается человеку, только если он распространяет информацию СМИ, уже обладающего таким же статусом. После принятия поправок иноагентом будут считаться лица или общественные организации, ведущие политическую деятельность и получающие за это деньги из-за рубежа. Причем неважно, получают они финансирование напрямую или через посредников. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, депутаты, чиновники и специалисты обсудили, почему нельзя недооценивать влияние НКО и ставленников Запада, как поправки в закон об иноагентах помешают подготовке русского «майдана» и чем российское законодательство в этой сфере отличается от американского.

Сенатор РФ Андрей Климов рассказал, что внесенные поправки серьезно ограничивают политическую деятельность физических и юридических лиц, которые спонсируются зарубежными странами. Он пояснил, если российский гражданин занимается политической деятельностью, получая при этом средства и поддержку других стран, это повод считать его иностранным агентом. Климов также добавил, что работа по поправкам велась около двух лет. В течение этого времени различные предложения апробировались и среди государственных ведомств, и среди общественных организаций, и в кругу экспертов. Все это делалось, чтобы поправки полностью соответствовали Конституции РФ и защищали российских граждан.

О том, что Россия вынуждена принимать подобные законы из-за очевидного вмешательства людей, работающих на другие государства, во внутренние дела России, сказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«Мы должны защищать граждан от ложной информации. На мой взгляд, это не вопрос тоталитарного общества, это вопрос защитных мер. Я думаю, многие с удовольствиями хотели бы знать, с какой целью и на чьи деньги совершаются те или иные действия. Что касается СМИ, то необходимо разрабатывать алгоритм, чтобы читатель понимал: он читает информацию иностранного агента. В Соединенных Штатах, кстати, такая система есть. Не зря говорят, кто владеет информацией, владеет миром. Это серьезные вопросы вмешательства в жизнь страны», — заявила она.

Подрывная работа иноагентов может привести к серьезным последствиям. По мнению политолога Марата Гогуадзе, нынешние события в республиках, граничащих с Россией, как раз и есть результат такого вмешательства.

«К сожалению, истории России уже известен такой термин, как иностранный агент. Одним из таких представителей, я считаю, является Горбачев. Надеюсь, когда-нибудь он ответит за то, что развалил СССР. Именно его поклонение США и странам Запада привело к тому, что наша страна была раздроблена. <…> В Белоруссии действует Тихановская, которая находится за границей и рушит экономику собственной страны. На Украине Порошенко и Зеленский — иностранные агенты, лоббирующие закон о повсеместной продаже земли. Такие люди делают все, чтобы продать нашу общую историю. Можно взять в пример и Пашиняна, который пытался разрушить дружбу с Россией. Ведь это прямая работа на Госдеп США, которая еще и привела к потере Карабаха», — пояснил свою позицию политолог.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин тоже считает, что и Украина, и Грузия, и Молдавия, и Армения — наглядный пример того, как ставленники Запада «разваливают практически все, что только можно развалить». Поправки в закон об иноагентах очень своевременны, уверен член Общественной палаты РФ Сергей Марков, поскольку над Россией нависла угроза украинского сценария.

«У нас готовится российский «майдан». Внутри Украины все придавлено, там смогли создать режим, превративший русских в антирусских. В Белоруссии случилось похожее. У нас иностранных агентов очень много. Но доказать, что это иностранные агенты, очень сложно. Они хитрым путем получают денежки. Поэтому была применена максимально широкая трактовка законодательства об иноагентах. Однако решение по иностранным агентам должно приниматься административно-политическими структурами, а не судом, — добавил Марков. — В эту структуру необходимо включить разных людей, чтобы у человека была возможность публично оспорить обвинения. Мы не должны хватать всех людей, получающих деньги из иностранных источников. Но надо принимать меры в отношении тех, кто действует в интересах другого государства. А сейчас мы хватаем одних, а угроза исходит от других».

При этом Андрей Климов отметил, хотя принимаемые поправки пресекают все виды иностранного вмешательства, они оставляют закон об иноагентах достаточно демократичным.

«Нашим законопроектом перекрываются все виды иностранной поддержки. Если его внимательно прочитать, то, помимо переводов денег, в нем учтена и иная имущественная поддержка, к которой относятся криптовалюта, а также организационно-техническое и правовое содействие. В нем нет никаких лазеек. Но он явно отличается от американского закона, где даже за неявное вмешательство предусмотрена уголовная ответственность, причем очень жесткая. В России же, как в цивилизованном правовом государстве: гражданин, являющийся иноагентом, даже не ограничивается в своем праве быть избранным. Однако он должен сообщить о своем статусе — люди должны знать, кого они избирают. В этом отличие нашего демократического законодательства от средневекового американского», — объяснил политик.

Слова Климова относительно неоправданной жестокости законодательства США об иностранных агентах подтвердила и Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме 18 месяцев за то, что якобы работала в качестве агента иностранного государства. К слову, в США уголовное наказание предусмотрено даже за умысел о вмешательстве.

«Этот вопрос интересовал меня и моих адвокатов больше всего. Формулировка обвинения — «в попытке сговора с целью деятельности». Они что, могут мысли читать? А эксперт по шпионажу сказал, что «в будущем, может быть, Мария могла бы действовать в интересах другого государства». Этот эксперт также добавил, что информация, которую я получила, хотя и в открытом доступе, но могла бы представлять для кого-то интерес. Все это очень смешно, если бы не было так грустно. Когда мы переходим в сферу уголовного права, речь должна идти о конкретных доказательствах и составе преступления, чтобы в суде можно было предоставить объективные факты, а не предположения», — поделилась Бутина.

По ее мнению, если в нашей стране речь идет всего лишь о регистрации иноагентов, то США сейчас развернули «настоящую охоту на ведьм». В американское законодательство в этой сфере прописано таким образом, что под его формулировки легко может попасть любой человек или организация.