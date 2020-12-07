Марков объяснил специфику новой должности бывшего главы Роснано Чубайса

О специфике новой должности бывшего главы Роснано и о том, почему Анатолий Чубайс является патриотом России, рассказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

«Возможно, сейчас Чубайс будет договариваться с глобалистами, потому что там он является своим, а может быть, его просто отправили в отставку, но не до конца, чтобы он не пошел по пути оппозиционера. Чубайс — сильный менеджер с большими связями и большим политическим опытом, поэтому вытолкнуть его в оппозицию было бы очень неконструктивно», — отметил Сергей Марков.

Политолог также рассказал о деятельности бывшего главы Роснано.

«Известно, что Анатолий Чубайс — яркая фигура. С моей точки зрения, для экономики результаты правления команды Чубайса в 90-е годы — катастрофические. Потому что распались целые секторы экономики, стала видна ее значительная степень деградации. Также при нем была криминализация бизнеса. Было много недостатков, но в патриотическом секторе российского общества существует неправильный миф, который рассматривает Анатолия Чубайса как врага, как человека, который делает все для подчинения России Западу», — заявил член Общественной палаты РФ.

По словам Сергея Маркова, подобное мнение об Анатолии Чубайсе является ошибочным.

«Я — эксперт-аналитик. И говорю абсолютно реальные вещи, рассказываю, как все было при приватизации. Я считаю, что приватизация была чрезмерной. Крупнейшие секторы нужно было выводить на рынок, а не приватизировать. Также надо было поступать и с «Газпромом» и «Росатомом». Но был выбор: можно было выставить на рынок все, что было приватизировано. По рыночным ценам купили бы только западные компании, потому что у России просто не было тогда денег. Наряду с этим было мощнейшее давление Запада, которого хватало, чтобы позволить западным компаниям скупить огромные секторы российской экономики», — сообщил политолог.

Член Общественной палаты РФ отметил, что из-за давления Запада сейчас во многих странах Европы граждане не владеют экономикой.

«В России и Украине этого не произошло. Власти предпочли дешево продать своим. Именно поэтому таких олигархов, как Ходорковский, Березовский, Ахметов и Порошенко, ненавидят западники. Они считают, что именно эти олигархи с помощью своих людей у власти, таких как Чубайс, смогли увести самые лакомые куски российско-украинской экономики из-под носа», — объяснил Сергей Марков.

По мнению политолога, было четкое политическое решение — Россией должны править российские граждане. Поэтому, по словам члена Общественной палаты РФ, Чубайс является патриотом России.

