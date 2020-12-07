В Дагестане пропал брат главы администрации Меликова

Махачкала, 7 декабря. В Дагестане полиция разыскивает пропавшего без вести Виталия Гасанова. По некоторым данным, речь идет о брате руководителя администрации главы и правительства республики Алексея Гасанова.

К правоохранителям 6 декабря с заявлением о пропаже обратился сын Виталия Гасанова – Али. Он рассказал, что его отец не отвечает на звонки с тех пор, как вышел из дома 4 декабря. Мужчину могли похитить для получения выкупа или оказания давления на Алексея Гасанова.

«Сейчас полиция отрабатывает все возможные версии произошедшего. Одна из них – похищение с целью выкупа или для иных вариантов воздействия на высокопоставленного родственника», – пишет Telegram-канал Baza.

Согласно официальной информации регионального МВД, Гасанов пропал вечером 4 декабря в пригородном поселке Махачкалы.

«4 декабря 2020 года, примерно в 16:37, вышел из дачного участка в поселке Кривая балка, СНТ «Химик», и по настоящее время не вернулся 57-летний житель Махачкалы Гасанов Виталий Петрович», – говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что не могут комментировать распространившиеся сведения о том, что пропавший приходится братом руководителю администрации главы региона.

«Мы не комментируем данную информацию», – сказали ФАН в ведомстве.

Алексей Гасанов был назначен руководителем администрации Меликова месяц назад. Ранее он занимал должности министра образования и министра по национальной политике республики. При главе региона Рамазане Абдулатипове с 2014 по 2017 годы работал заместителем руководителя его администрации. В 2017 году Гасанов был помощником полпреда президента России в СКФО, после чего до 2019 года – главным федеральным инспектором по Республике Дагестан.