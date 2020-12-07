Марков рассказал, где прослеживается связь Навального и ЦРУ

Директор института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что блогер Алексей Навальный в своей политической деятельности выполняет заказы США. По мнению политолога, это легко проследить, сравнив позицию американцев и блогера по ключевым политическим проблемам.
«Навальный очень смелый, стильный и неглупый человек. Но главное — он предатель. У Гитлера тоже было много талантов, но он был враг нашей страны и всеобщего мира. У Алексея Навального много талантов, но он предатель. Он работает в интересах иностранных государств. Меня часто американцы спрашивали, почему я уверен, что Алексей Навальный американский агент? Есть ли у меня данные, что он с ЦРУ встречался? Нет, у меня таких данных нет. Но это может понять любой, нам мозги для этого даны. Сравните позицию Государственного департамента и ЦРУ США по всем ключевым политическим проблемам с позицией Алексея Навального. И вы увидите, что они на протяжении многих лет совпадают практически на 100%», — отметил Сергей Марков.
Директор института политических исследований считает, что США попытаются организовать подобие майдана в России к выборам в Государственную думу в 2021 году. По мнению Сергея Маркова, важную роль в агрессивной политике США может сыграть Энтони Блинкен.
«У нового возможного Госсекретаря Энтони Блинкена пунктик по поводу России. Его дед бежал из Киева во время еврейских погромов, которые, как он полагает, делали люди с бородами, православные патриоты, и эта часть истории его семьи негативно отразилась на отношении к России. Он писал дипломную работу по России. Блинкен считает, что Обама недостаточно жестко действовал. По его мнению, нужно было и Ливию бомбить, и Сирию. Блинкен также считал, что нужно было объявлять бойкот сочинской Олимпиаде только за то, что мы дали убежище Сноудену. Сейчас из США пойдут на поддержку российской оппозиции очень большие ресурсы, я думаю, они попытаются сделать Майдан в России в связи с выборами в Государственную думу в 2021 году. Поэтому нам работать по иностранным агентам нужно», — убежден Сергей Марков.