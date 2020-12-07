Марков рассказал, где прослеживается связь Навального и ЦРУ



Директор института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что блогер Алексей Навальный в своей политической деятельности выполняет заказы США. По мнению политолога, это легко проследить, сравнив позицию американцев и блогера по ключевым политическим проблемам.

«Навальный очень смелый, стильный и неглупый человек. Но главное — он предатель. У Гитлера тоже было много талантов, но он был враг нашей страны и всеобщего мира. У Алексея Навального много талантов, но он предатель. Он работает в интересах иностранных государств. Меня часто американцы спрашивали, почему я уверен, что Алексей Навальный американский агент? Есть ли у меня данные, что он с ЦРУ встречался? Нет, у меня таких данных нет. Но это может понять любой, нам мозги для этого даны. Сравните позицию Государственного департамента и ЦРУ США по всем ключевым политическим проблемам с позицией Алексея Навального. И вы увидите, что они на протяжении многих лет совпадают практически на 100%», — отметил Сергей Марков.

Директор института политических исследований считает, что США попытаются организовать подобие майдана в России к выборам в Государственную думу в 2021 году. По мнению Сергея Маркова, важную роль в агрессивной политике США может сыграть Энтони Блинкен.