Более половины жителей Пензенской области сделали прививку от гриппа

Пенза, 8 декабря. Прививку от гриппа поставили 58,1% жителей Пензенской области, что составляет 758 584 человека, 152 741 из которых — несовершеннолетние жители региона. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения области.

По мнению Начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской области Галины Рожковой, вакцинация для профилактики гриппа — верный способ не стать жертвой сразу двух вирусов в холодное время года.

«Этой зимой мы можем столкнуться с циркуляцией сразу двух вирусов респираторной природы — гриппа и COVID-19. Поэтому самый лучший способ профилактики — это вакцинация», — сообщили в Минздраве.

Сотрудники Министерства здравоохранения Пензенской области напоминают жителям области, что сроки окончания противогриппозной иммунизации в этом году продлены до 15 декабря. Каждый желающий может совершить вакцинацию во всех государственных медицинских организациях совершенно бесплатно.

Ранее ФАН сообщал, что в регионе установлен новый антирекорд по количеству ежедневно заболевающих COVID-19 жителей региона.