В Пензе решили не отменять шествие Дедов Морозов на фоне пандемии

Пенза, 8 декабря. Пандемия коронавируса не станет причиной для отмены ежегодного шествия пензенских Дедов Морозов, которое традиционно проходит на центральной улице города в канун Нового года. Такое решение приняли сотрудники администрации города Пензы на еженедельном совещании в мэрии.

Было озвучено, что шествие Дедов Морозов пройдет 12 декабря. Оно начнется в 15:00 у фонтанной площади на улице Московской, пройдет через площадь Ленина, где установлена главная городская ель, а закончится на центральной набережной, где состоится открытие ледового катка.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, эпидемиологическая обстановка не повлияла и на проведение новогодних представлений в Пензенском драматическом театре. Однако некоторые коррективы все-таки будут внесены: детей и их родителей обяжут надеть маски, пользоваться антисептиками, а также, по возможности, соблюдать социальную дистанцию.