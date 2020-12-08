Мэр Пензы обосновал высокие цены на недвижимость спецификой климата

Пенза, 8 декабря. Глава администрации города Пензы Андрей Лузгин обосновал завышение стоимости строительства жилья в регионе спецификой климатической зоны и доступности материалов. Об этом он заявил в ходе совместного заседания постоянных комиссий Пензенской городской Думы.

Вопрос о завышении стоимости жилья на заседании поднял на обсуждение депутат Гордумы Александр Смирнов. Он, ссылаясь на данные Росстата, сравнил стоимость строительства квадратного метра жилья в Пензе с аналогичным показателем в соседних регионах.

«У нас стоимость одного квадратного метра жилья составляет 51 тысячу рублей. В соседнем Саратове — на 10 тысяч меньше. Если мы посмотрим ближайшие регионы, то увидим, что везде стоимость квадратного метра жилья примерно на 10 тысяч ниже, чем у нас. Откуда такая разница?» — задал вопрос депутат.

Также он отметил, что за счет завышенной стоимости жилья строительные компании получают ничем не обоснованную сверхприбыль и предложил подумать над тем, как обязать их вкладывать деньги в строительство социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник и т.д.

Отвечая на вопрос, Андрей Лузгин не отличился многословием. Он пояснил, что на ценообразование может влиять большое количество факторов, например, климат или количество спроса на жилье.

«Мы отличаемся климатической зоной, доступностью песка и других строительных материалов. Цена определяется рынком, мы видим, какие у нас спрос и предложение», — заявил Глава администрации.

Ситуацию в интервью корреспонденту ФАН прокомментировал сам Александр Смирнов, который и задал вопрос Андрею Лузгину. По словам депутата, данная ситуация объясняется лишь присутствием коррупционной составляющей в работе строительных компаний и тех, кто их покрывает.

«Нет у нас никаких климатических и иных отличий в плане доступности строительных материалов и песка. Очередные пустые заявления от Андрея Лузгина. Мы видим искусственное завышение стоимости и связываем это с коррупционной составляющей. В городе строится около 200 тысяч квадратных метров жилья в год. Стоимость каждого метра отличается от соседних областей примерно на 10 000 рублей. Таким образом, коррупция только в сфере жилищного строительства вынимает из карманов обычных пензенцев около 2 миллиардов рублей!» — рассказал ФАН Александр Смирнов.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, одного из пензенских депутатов полиция намерена привлечь к административной ответственности за участие в пикете против повышения стоимости проезда в общественном транспорте города.