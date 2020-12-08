Пензенец три года воспитывает тигрицу, от которой отказалась мать

Уроженец города Пензы Илья Горячев на протяжении трех лет воспитывает дома настоящую тигрицу, от которой в зоопарке отказалась собственная мать. В интервью корреспонденту ФАН он рассказал о том, как изменилась его жизнь после появления в ней необычного животного, а также поделился проблемами, с которыми ему пришлось столкнуться.

«Это довольно прозаичная история любви. Мне позвонил директор одного из зоопарков и сказал, что у них родила тигрица. Из троих детей одну, девочку, она кормить отказалась. Было предложено взять маленькую кошку на домашнее выкармливание, я согласился. Забрал ее, выкормил, выходил, а потом и вовсе влюбился. Отдавать назад уже не хотелось, отчего я был вынужден ее выкупить, предварительно взяв в кредит некоторую сумму. Вот так началась наша совместная жизнь», — поведал хозяин хищника.

Экзотическую кошку Илья назвал ласковым именем Аврора. С самого детства тигрица была окружена не только заботой и любовью хозяина, но и вниманием со стороны местных жителей, для которых экзотический зверь, прогуливающийся по центральным улицам города, в диковинку.

«На домашнего хищника в Пензе все реагируют нормально: и местные жители, и местные власти. Мы спокойно гуляли по Олимпийской аллее, по улице Московской. Прохожие встречали и провожали нас восторженными взглядами, многие подходили с просьбой сфотографироваться. Это большая радость, когда видишь счастливые лица людей, их яркие эмоции от настоящего тигра. Чувствуешь себя Дедом Морозом, который принес людям подарок. Конечно, редко встречались и идиоты, которые считали неправильным выгул тигрицы, да и вообще содержание такого хищника дома. Приходилось объяснять, что к чему. С Авророй мы ездили и в пензенский «Квартал Луи», где проживают люди с инвалидностью. Для них это было огромное чудо. Было приятно делать людям добро. Получаешь безмерное количество эмоций!» — поделился с ФАН Илья.

Хозяин хищника признается, что содержать такое крупное животное дома весьма непросто. Вопреки расхожему мнению, поведение Авроры сильно отличается от поведения обычных домашних кошек. Более того, из-за своих размеров такой питомец может представлять нешуточную опасность для окружающих.

«Довольно сложно содержать такую кошку. Для этого нужно обладать некоторыми навыками общения с хищными животными. Неплохо иметь опыт работы в цирке или зоопарке. Важно понимать, что если такая кошка живет дома, то одну ее оставить не получится, так как сидеть одна она не любит. Это как стокилограммовый ребенок, который нуждается в родительском внимании. Так что большую кошку нельзя сравнить с обычной. Да, схожие повадки есть, но в основном их поведение кардинально различается. Например, в случае с домашним тигром хозяину нужно отвечать не только за ее здоровье, но и за здоровье посторонних людей, которые гуляют по улицам. Это двойная ответственность. Не каждый может понять, что нужна техника безопасности, причем очень строгая», — предупреждает хозяин тигрицы.

Однако в жизни Авроры не все складывается удачно. Так, например, по разным причинам тигрица была вынуждена перенести большое количество заболеваний, некоторые из которых не вылечены до сих пор. Однако Илья всегда старался оказать ей посильную помощь, покупая дорогие лекарства и оплачивая лечение.

«Я думаю, что у Авроры не лучшая генетика. Возможно, именно поэтому от нее отказалась мама. За все время нашей совместной жизни у нее была масса заболеваний. Однажды я был вынужден временно оставить ее в одном из зоопарков, доверив содержание сотрудникам. Через две недели у нее начался рахит: недостаток кальция в пище привел к снижению прочности костей. Даже зубы стали прозрачными. Это случилось из-за недобросовестности людей, ответственных за ее уход. Ей даже не давали витамины, которые я оставлял. После этого наступил долгий период восстановления, причем не самый гладкий. У нее было сломано три лапы, причем одна сразу в двух местах. Животные, а особенно маленькие, не понимают, что болеют. Им хочется бегать и прыгать, а любое приземление с такими костями может привести к перелому. Потом был артрит — проблемы с суставами. Вылечили тоже. Потом у нас лопнул сосудик в тыльной части черепа. У нее выросла шишка и ей стало сложно дышать. С трудом, но проблему решили», — рассказал Илья.

В настоящий момент у Авроры возникла очередная проблема — риск полностью потерять зрение. Глаукома и люксация хрусталика уже погубила левый глаз тигрицы, а сублюксация хрусталика правого глаза может окончательно ослепить ее. Проблема усугубилась финансовыми трудностями, возникшими на фоне пандемии коронавируса. На помощь пришли неравнодушные жители страны, с помощью которых необходимая для проведения операции сумма была собрана за считанные дни.