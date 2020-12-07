Киркоров сделал признание, как рэпер Dava «увел его из семьи»

Известный российский певец, король отечественной эстрады Филипп Киркоров, который недавно принял участие в программе «Песня года», сделал неожиданное признание о своем музыкальном творчестве и личной жизни. Во время беседы с журналистами он подробно рассказал о своих успехах в индустрии и успешном сотрудничестве с другими исполнителями.

Напомним, что Филипп Киркоров стал одним из номинантов премии «Песня года». Музыкант появился на концерте в компании со своим коллегой по цеху Давидом Манукяном, больше известным под псевдонимом Dava. Недавно необычный дуэт представил новую совместную песню, которая получила название «Ролекс».

Киркоров обратил внимание, что 2020 год стал для него чем-то необычным. Он признался, что несколько месяцев провел дома без концертов и выступлений, воспитывая своих детей. Однако позже принял предложение Манукяна о записи совместного музыкального трека и съемке клипа.

По словам Киркорова, рэпер Dava буквально «увел его из семьи». Однако сотрудничество двух музыкантов увенчалось успехом, а песня «Ролекс» завоевала признание поклонников.

«Давид в этом году увел меня из семьи! С ним мы стали записывать песни, стали снимать клипы. Я же сидел без работы, занимался детьми. У меня девятимесячная – хотел сказать «задержка»! – пауза без концертов. Но я нашел прелести в личной жизни, Давид нашел тоже свое счастье», – заявил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что очень хочет стать крестным отцом для будущих детей Давида Манукяна и певицы Ольги Бузовой. Он признался, что с радостью примерил бы на себе такую почетную роль.