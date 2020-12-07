Суд заочно арестовал четвертого причастного к убийству летчика Филипова в Сирии

Москва, 7 декабря. Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к убийству летчика ВКС России Романа Филипова в Сирии в феврале 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде заочного ареста на два месяца избрана в отношении Абделя Саттара Абдула Гафура. 3 декабря аналогичное решение было принято по трем другим террористам, причастным к убийству российского пилота.

Обвинения четырем боевикам «Джебхат ан-Нусры»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1, ХТШ, запрещена в РФ) были предъявлены в ноябре 2020 года. Следственный комитет России вменяет им покушение на убийство и участие в террористической организации.

Летчик ВКС РФ Роман Филипов убит боевиками 3 февраля 2018 году, когда его штурмовик Су-25СМ был сбит террористами в сирийской провинции Идлиб. Пилот смог катапультироваться, однако был окружен и ранен. Приняв решение не сдаваться в плен, Филипов подорвал на себе гранату. Посмертно ему присвоено звание Героя России, а летом 2020 года на месте его гибели была установлена памятная табличка.

1 Организация запрещена на территории РФ.