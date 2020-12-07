Политолог Гогуадзе приравнял иноагентов к террористам



Политолог Марат Гогуадзе считает, что гражданам России давно пора отбросить иллюзии по поводу лидеров российской оппозиции, считая их борцами за светлое будущее государства. По мнению политолога, они — откровенные враги России, исполняющие заказ западных государств по подрыву национального суверенитета РФ.

«Навальный, Яшин, Ходорковский — их давно пора признать террористами. Гражданин, который призывает ввести санкции против своей родины, не может называться оппозиционером и политиком. Это иностранный агент, сепаратист и политический террорист», — заявил Марат Гогуадзе в эфире медиацентра «Патриот» на тему: «Иностранные агенты в России. Как вывести из тени зарубежных лоббистов?».

По мнению политолога, явными иноагентами являют многие лидеры стран СНГ и постсоветского пространства.

«Возьмем Пашиняна, который называл наши СМИ иноагентами, запрещал их в Армении, пытался разрушить многовековую дружбу между народами России и Армении. Это явная работа на Госдеп США. Он ухудшил отношения с Россией, пытался настроить граждан Армении против России, и все это — в угоду Госдепу США. И к чему это привело? Практически к полной потере армянами Карабаха», — отметил Марат Гогуадзе.

К подобному результату, считает политолог, ведет Белоруссию и лидер их оппозиции — Тихановская.

«Тихановская находится за границей и пытается призвать своих соотечественников бойкотировать работу на предприятиях. То есть самим рушить экономику своей страны. Это не допустимо. Здравая оппозиция никогда не будет рушить экономику своей страны», — уверен Марат Гогуадзе.

Такими же иноагентами политолог считает и президентов Украины Порошенко и Зеленского.