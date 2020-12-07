Таролог рассказала, какие продукты должны быть на новогоднем столе в 2021-ом

До Нового года осталось три недели, и люди уже начинают задумываться, какие блюда и из каких продуктов будут стоять на праздничном столе. Год Белого Металлического Быка уже подразумевает то, что должно быть много разнообразных блюд, так как хозяин 2021-го в отношении еды непривередлив.

ФАН узнал у таролога Элены Гамаюн, что должно быть на новогоднем столе.

«В основном это растительная пища: овощи, фрукты. Ни в коем случае нельзя ставить на стол блюда из телятины и говядины. Не очень это понравится хозяину года. Могут быть блюда, включающие крупы, зелень, овощи. Можно традиционно приготовить утку с яблоками или гречкой. Подойдет еще овощное рагу. Много-много зелени и овощи — это основное, что должно быть на новогоднем столе», — рассказала Элена.

Рекомендации таролога

Салат из граната и курицы

Плюс блюда в том, что в нем нет говядины и телятины, оно включает в себя фрукты и зелень. Готовится такой салат довольно быстро, за исключением времени, пока варится главный ингредиент — курица. Стоит отдать должное зернам грана, именно за счет них у салата появляется сочность и потрясающий вкус.

Закуска «Цветочек» из разноцветных овощных шариков

Такая закуска точно будет кстати на новогоднем столе. Визуально блюдо выглядит очень аппетитно и празднично. Состоит яство из трех ингредиентов: свекла, морковь и зелень. Такие продукты доступны каждому. Начинку вы можете выбрать любую: это может быть фарш, но ни в коем случае не говяжий.

Лобио из красной фасоли

Преимущество блюда в том, что оно состоит полностью из овощей и зелени. Лобио точно понравиться Белому Металлическому Быку. Лобио — это грузинское блюдо, основной ингредиент — фасоль (стручковая и красная). Сочные помидоры добавляют блюду насыщенный вкус, а сельдерей — нотки пряности.