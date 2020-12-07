Микроавтобус протаранил магазин после ДТП с мотоциклом в Турции

Анталья, 7 декабря. Крупная авария с участием микроавтобуса и мотоцикла произошла в одном из курортных городов Турции, сообщает издание IHA.

Инцидент случился на улице Ешильырмак в районе Кепез. Водители транспортных средств не поделили проезжую часть, что привело к повреждению торговой точки.

Согласно показаниям очевидцев, шофер автомобиля не заметил мотоциклиста и допустил столкновение. В результате удара микроавтобус свернул с проезжей части и врезался в витрину магазина, который специализируется на продаже ковров.

На место происшествия прибыли экстренные службы: полиция, медики и спасатели. Бригада скорой помощи госпитализировала двух мужчин в тяжелом состоянии. Жандармы расследуют причины инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два пассажирских автобуса столкнулись в Турции. В результате аварии 12 человек с множественными травмами оказались в больнице.