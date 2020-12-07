Политолог Мухин считает революцию в Армении эталоном работы иноагентов

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что принятие нового закона об иностранных агентах своевременно, потому что их деятельность наносит непоправимый ущерб государствам. В качестве результатов деятельности иноагентов эксперт предложил посмотреть, что произошло с Украиной и Грузией после приходя к власти Саакашвили и Порошенко. Но эталоном работы иностранных агентов Алексей Мухин считает итог, к которому пришла Армения за годы после цветной революции 2018 года.

«Армения является более наглядным примером того, что происходит, когда к власти приходит иностранный агент. За два года Никол Пашинян развалил практически все — и экономику, и армию. И Армения проиграла тут же в войне, потому что оппоненты Армении прекрасно понимали, что там происходит», — заявил Алексей Мухин в эфире медиацентра «Патриот» на тему: «Иностранные агенты в России. Как вывести из тени зарубежных лоббистов?».

По словам эксперта, подобная участь ждет и Молдавию с приходом к власти нового руководства страны — прорумынской и проамериканской Майи Санду. По мнению политолога, проблема российского общества, как и граждан стран постсоветского пространства, заключается в том, что все слишком серьезно принимают тот демократический вызов, который бросают западные партнеры.