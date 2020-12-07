Политолог Мухин считает революцию в Армении эталоном работы иноагентов

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что принятие нового закона об иностранных агентах своевременно, потому что их деятельность наносит непоправимый ущерб государствам. В качестве результатов деятельности иноагентов эксперт предложил посмотреть, что произошло с Украиной и Грузией после приходя к власти Саакашвили и Порошенко. Но эталоном работы иностранных агентов Алексей Мухин считает итог, к которому пришла Армения за годы после цветной революции 2018 года.
«Армения является более наглядным примером того, что происходит, когда к власти приходит иностранный агент. За два года Никол Пашинян развалил практически все — и экономику, и армию. И Армения проиграла тут же в войне, потому что оппоненты Армении прекрасно понимали, что там происходит», — заявил Алексей Мухин в эфире медиацентра «Патриот» на тему: «Иностранные агенты в России. Как вывести из тени зарубежных лоббистов?».
По словам эксперта, подобная участь ждет и Молдавию с приходом к власти нового руководства страны — прорумынской и проамериканской Майи Санду. По мнению политолога, проблема российского общества, как и граждан стран постсоветского пространства, заключается в том, что все слишком серьезно принимают тот демократический вызов, который бросают западные партнеры.
«Мы хотим выглядеть демократической страной. Нам стыдно подкрутить гайки так, чтобы был эффект, чтобы иностранные агенты вели себя скромнее. Даже то законодательство, которое мы принимаем, хотя и корректирует поведение иноагентов, но не запрещает их деятельность. В этой связи наши партнеры на Западе просто не стесняются, говорят: вот так для нас можно, а так нельзя», — отметил Алексей Мухин.